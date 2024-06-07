Назван лучший вратарь мира: Нойер занял пятое место, Куртуа лишь десятый

На страницах портала FourFourTwo опубликован рейтинг лучших голкиперов мира. Первое место в этом списке занял вратарь сборной Бразилии и «Ливерпуля» Алиссон Бекер. На второй строчке находится еще один бразилец – Эдерсон из «Манчестер Сити». Третьим стал немец Марк-Андре тер Штеген, выступающий за каталонскую «Барселону».

Далее в рейтинге лучших голкиперов мирового футбола расположились следующие игроки: Майк Меньян («Милан»), Мануэль Нойер («Бавария»), Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), Ян Облак («Атлетико»), Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Ян Зоммер («Интер») и Тибо Куртуа («Реал»).

Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й