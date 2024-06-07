Назван лучший опорный полузащитник мира: Райс занял второе место, Камавинга - четвёртый

Журналисты FourFourTwo составили рейтинг лучших опорных полузащитников мирового футбола. Первое место в нем занял испанец Родри Эрнандес, выступающий на клубном уровне за «Манчестер Сити».

На второй позиции расположился представитель сборной Англии и лондонского «Арсенала» Деклан Райс. Топ-3 замкнул бразильский хавбек Бруно Гимараэс из «Ньюкасла».

В десятку лучших опорников мирового футбола также попали: Эдуардо Камавинга («Реал»), Орельен Тчуамени («Реал»), Жоау Пальинья («Фулхэм»), Витинья («ПСЖ»), Хакан Чалханоглу («Интер»), Мартин Субименди («Реал Сосьедад») и Ив Биссума («Тоттенхэм»).