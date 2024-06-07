«Барселона» – ещё один претендент на Хулиана Альвареса

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес интересен ряду топ-клубов, включая «Барселону».

Аргентинец не в восторге от своего положения в команде Хосепа Гвардиолы, что может стать причиной ухода форварда нынешним летом. В подписании заинтересованы «ПСЖ», «Челси» и мадридский «Атлетико», кроме того, по сообщениям CaughtOffside, переманить 24-летнего игрока хотела бы и «Барселона».

Сам Альварес заинтересован в переезде в Испанию, однако «сине-гранатовым», как и «матрасникам», будет крайне непросто оформить переход дорогостоящего футболиста «горожан». Чтобы сделка состоялась, чемпиону мира необходимо убедить свой клуб согласиться на аренду – такой вариант в «Манчестер Сити» сейчас не рассматривают.