Назван главный кандидат на замену тен Хагу в «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» может отправить Эрика тен Хага в отставку в ближайшие дни.

Будущее нидерландского специалиста, по распространённым данным, должно решиться до конца текущей недели. Согласно информации UnitedMuppetiers, если тен Хаг всё же будет уволен, основным кандидатом на пост рулевого «красных дьяволов» станет Маурисио Почеттино, недавно покинувший «Челси».

Аргентинский наставник занимал должность во главе лондонского коллектива на протяжении года. При нём «синие» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, а также добрались до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии.