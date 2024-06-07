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Саутгейт назвал причину исключения Магуайра из состава сборной Англии на Евро

07 Июня 2024 • 03:09 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр пропустит предстоящий чемпионат Европы.

31-летний футболист, всегда пользовавшийся большим доверием Гарета Саутгейта, в этот раз не поможет сборной Англии – он оказался в числе игроков, исключённых из заявки после объявления итогового состава на Евро-2024.

«Вы знаете, как я отношусь к Гарри и тому, что он сделал для сборной и для меня как тренера. Его исключение из состава – особый случай, поскольку всё обусловлено только физическим состоянием. Другой причины нет. Магуайр – один из наших лучших центральных защитников», – передаёт журналист Бен Джейкобс высказывание Саутгейта.

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