«Ливерпуль» нацелился на защитника сборной Нидерландов

Правый защитник «Фейеноорда» Лютсхарел Гертрейда попал в список интересов «Ливерпуля».

23-летний футболист успешно провёл сезон на родине под руководством Арне Слота, а теперь может воссоединиться с тренером в Англии. По данным AD.nl, «Ливерпуль» рассматривает возможность приобретения нидерландца в предстоящее трансферное окно. Сам игрок заинтересован в переходе.

На счету Лютсхарела Гертрейды, способного играть на флангах и в центре обороны, девять забитых мячей и пять результативных передач в 47 поединках за «Фейеноорд» в прошедшей кампании. Стоимость звезды роттердамцев, по версии портала Transfermarkt, составляет 32 млн евро.