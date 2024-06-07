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Райс: «Майну полностью заслужил место в сборной Англии на Евро-2024»

07 Июня 2024 • 02:47 Комментировать
Англия
...
Исландия
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Через 18 ч. 47 мин.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс рад попаданию Кобби Майну в финальную заявку сборной Англии на чемпионат Европы.

19-летнему хавбеку «Манчестер Юнайтед» нашлось место в списке из 26 игроков, которые поедут на Евро-2024 в составе «трёх львов».

«Во время прошлого сбора мы увидели, на что способен Кобби, – высказывается Райс, также попавший в заявку на турнир. – Майну полностью заслужил оказаться среди вызванных на Евро-2024 благодаря тому, чего он добился в «Манчестер Юнайтед» за последние шесть месяцев», – цитирует UtdDistrict футболиста «Арсенала».

Кобби Майну дебютировал за сборную Англии в мартовском товарищеском матче против Бразилии. На данный момент вундеркинд провёл два поединка за национальную команду.

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