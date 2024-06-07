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«Милан» включил в шорт-лист лучшего бомбардира Ла Лиги и игрока «Челси»

07 Июня 2024 • 02:37 Комментировать
Верона
2:2
Интер Милан

«Милан» продолжает искать усиления на позицию центрфорварда.

Главной целью «россонери» считается Джошуа Зиркзее из «Болоньи»: миланцы готовы заплатить за нидерландца требуемые 40 млн евро, но пока не могут согласовать условия контракта с самим футболистом. Тем временем, как сообщает Джанлука ди Марцио, в «Милане» уже рассматривают другие кандидатуры. Речь идёт о нападающем лондонского «Челси» Армандо Брое и Артёме Довбике из «Жироны», который выиграл бомбардирскую гонку минувшего розыгрыша Ла Лиги.

22-летний Броя не проходит в состав «Челси», поэтому может быть выставлен на продажу. Transfermarkt оценивает стоимость албанца в 22 млн евро.

Стоимость 26-летнего Довбика оценивается тем же порталом в 30 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Болонья Милан Челси Жирона Джошуа Зиркзее Артём Довбик Армандо Броя трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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