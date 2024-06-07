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Саутгейт объяснил, почему включил Шоу в финальную заявку на Евро-2024

07 Июня 2024 • 02:25 Комментировать
Сербия
...
Англия
16.06 22:00

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о решении взять на Евро-2024 залечивающего травму Люка Шоу.

Окончательный состав «трёх львов» на предстоящий чемпионат Европы был оглашён в четверг. В нём нашлось место для левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, не игравшего из-за травмы с февраля.

«За последние пару недель он здорово продвинулся в восстановлении. Мы считаем, что он будет готов к матчу второго тура группового этапа. 

Думаю, этот тот случай, когда следует рискнуть – у нас достаточно оснований полагать, что такого рода авантюра в итоге окупится. Нам нужен его опыт, а также его умение подключаться к атакам слева», – приводит журналист Бен Джейкобс слова Саутгейта.

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