«Арсенал» готов продать вингера с ценником в 30 млн евро

Лондонский «Арсенал» рассмотрит предложения по Рейссу Нельсону в летнее трансферное окно.

24-летний игрок крайне редко появлялся в стартовом составе «канониров» в прошедшем сезоне. По информации журналиста Пита О'Рурка, «Арсенал» рассчитывает провернуть ряд продаж с целью получения прибыли для усиления состава. Одним тех, кому будет позволено уйти, станет Нельсон. Лондонцы готовы выслушать предложения по англичанину, стоимость которого оценивается клубом в 25 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн евро).

Рейсс Нельсон принял участие в 24 матчах команды Микеля Артеты в прошедшем сезоне, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.