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Стерлинг отказался от переезда в Турцию

07 Июня 2024 • 01:58 Комментировать

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг не планирует перебираться в чемпионат Турции.

Слухи связывают англичанина со скорым уходом из лондонского клуба, а одним из претендентов на него считался «Фенербахче». Согласно заявлениям журналиста Бена Джейкобса, окружение Стерлинга подтвердило, что игрок не заинтересован в переезде в Турцию нынешним летом. Отмечается также, что «Фенербахче» не вёл переговоры с футболистом «синих».

Контракт Рахима Стерлинга с «Челси» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость экс-звезды «Манчестер Сити» в 35 млн евро.

Напомним, что главным тренером «Фенербахче» с недавних пор является Жозе Моуринью.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фенербахче Жозе Моуринью Рахим Стерлинг трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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