Стерлинг отказался от переезда в Турцию

Вингер «Челси» Рахим Стерлинг не планирует перебираться в чемпионат Турции.

Слухи связывают англичанина со скорым уходом из лондонского клуба, а одним из претендентов на него считался «Фенербахче». Согласно заявлениям журналиста Бена Джейкобса, окружение Стерлинга подтвердило, что игрок не заинтересован в переезде в Турцию нынешним летом. Отмечается также, что «Фенербахче» не вёл переговоры с футболистом «синих».

Контракт Рахима Стерлинга с «Челси» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость экс-звезды «Манчестер Сити» в 35 млн евро.

Напомним, что главным тренером «Фенербахче» с недавних пор является Жозе Моуринью.