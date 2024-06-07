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Санья призвал «Манчестер Юнайтед» не отказываться от продажи Бруну Фернандеша

07 Июня 2024 • 01:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и «Манчестер Сити» Бакари Санья считает, что уход Бруну Фернандеша не будет катастрофой для «Манчестер Юнайтед».

Недавно в СМИ появились известия о возможном уходе капитана «красных дьяволов» – интерес к нему приписывается «Баварии» и «Барселоне».

«Не думаю, что продажа Фернандеша станет невероятной катастрофой для «Манчестер Юнайтед». Бруну – великолепный игрок, но, думаю, клубу нужна полная перезагрузка, чтобы добиться успеха в будущем.

В «Манчестер Юнайтед» есть очень талантливые молодые игроки, вокруг которых можно строить команду, – Гарначо, Майну, Хёйлунн. У них прекрасные перспективы.

Руководству нужно смотреть в будущее. Уход одного игрока не может быть катастрофой – все заменимы», – цитирует UtdDistrict Санья.

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