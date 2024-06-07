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Назначение Марески может ускорить уход Галлахера из «Челси»

07 Июня 2024 • 01:02 Комментировать

Приход в «Челси» Энцо Марески может повысить вероятность скорой продажи полузащитника Конора Галлахера.

Контракт 24-летнего игрока с «синими» истекает через год, в связи с чем клуб рассматривает возможность расставания с ним в предстоящее трансферное окно. По сведениям журналиста Джейкоба Стейнберга, уходу Галлахера могут дополнительно поспособствовать игровые ценности Марески: бытует мнение, что англичанин, вероятно, не подойдёт для футбола, основанного на владении мячом, который предпочитает итальянский тренер.

Интерес к Конору Галлахеру проявляют «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». По оценке Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Конор Галлахер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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