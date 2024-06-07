«Челси» согласовал 4-летний контракт с бывшим защитником «Манчестер Сити»

Тосин Адарабиойо дал окончательное согласие на переход в лондонский «Челси».

Центральный защитник до недавних пор выступал за «Фулхэм» – он покинул клуб по истечении контракта в качестве свободного агента. Недавно стало известно, что Адарабиойо уже проходит медосмотр для «Челси», и теперь, как информирует The Athletic, стороны согласовали все детали трудового договора. Сделка будет рассчитана на четыре года, «синие» официально объявят о подписании 26-летнего футболиста в ближайшее время.

Тосин Адарабиойо выступал за «Фулхэм» на протяжении четырёх лет. До переезда в Лондон игрок принадлежал «Манчестер Сити».