В «Манчестер Сити» шокированы позицией Эдерсона относительно будущего

Дальнейшее пребывание Эдерсона Мораеса в «Манчестер Сити» остаётся под вопросом.

Как недавно сообщили различные источники, бразильцу интересна перспектива переезда в Саудовскую Аравию. По сведениям журналиста Грэма Бэйли, в «Манчестер Сити» были шокированы позицией 30-летнего вратаря в данном вопросе: руководство клуба хотело начать с игроком переговоры по новому контракту, однако тот дал понять, что прежде намерен изучить другие варианты.

Действующий трудовой договор Эдерсона с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2026 года. Цвета «горожан» голкипер представляет с 2017 года.