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В сборной Англии болезненно отреагировали на исключение Грилиша из состава на Евро-2024 слухи

06 Июня 2024 • 23:19 Комментировать

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» не поедет на чемпионат Европы в составе сборной Англии.

28-летний футболист попал в расширенную заявку «трёх львов» из 33 человек, но места в итоговом составе на Евро-2024 для него не нашлось. Как сообщает журналист Мэтт Лоу, исключения Грилиша из заявки больше всего удивило игроков сборной Англии – один из них даже провёл прямой разговор с Гаретом Саутгейтом, чтобы высказать своё недоумение на этот счёт. Сам Джек также был подавлен решением тренерского штаба национальной команды.

В активе Грилиша два забитых мяча в 36 поединках за сборную. В минувшем сезоне игрок также провёл 36 матчей за «Манчестер Сити», отметившись тремя голами и тремя ассистами.

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Манчестер Сити Сборная Англии Гарет Саутгейт евро-2024 Джек Грилиш ещё теги
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