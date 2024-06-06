«Манчестер Юнайтед» придётся выплатить внушительную сумму Эрику тен Хагу, если тот будет уволен.

В настоящий момент внутри клуба продолжается тщательный разбор сезона, по итогам которого и будет принято решение по будущему главного тренера. Согласно сведениям журналиста Дэвида Макдоннелла, «Манчестер Юнайтед» будет должен нидерландскому наставнику порядка 9 млн фунтов стерлингов (более 10,5 млн евро) в качестве компенсации за увольнение, если отставка состоится.

Отмечается также, что эта сумма была бы ниже в случае поражения «красных дьяволов» в финале Кубка Англии, поскольку в таком случае команда не попала бы в Лигу Европы.