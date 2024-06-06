В «Барселоне» рассчитывают подписать звёздного игрока на позицию вингера.

Главной целью «сине-гранатовых» долгое время считался Нико Уильямс из «Атлетика», чей потенциальный трансфер может обойтись в 50 млн евро. Также каталонский гранд не первый месяц называется претендентом на Луиса Диаса, выступающего за «Ливерпуль». По информации журналиста Феррана Корреаса, теперь в «Барселоне» сделали выбор между двумя атакующими игроками – клуб отдаёт предпочтение Диасу.

Трансферная стоимость 21-летнего Нико Уильямса оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро, в то время как 27-летний Луис Диас, по мнению экспертов сайта, стоит 75 млн евро.