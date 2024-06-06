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«Манчестер Сити» принял решение по Хулиану Альваресу, на которого претендуют «Челси» и «ПСЖ»

06 Июня 2024 • 22:08 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 19:00

«Манчестер Сити» не планирует продавать нападающего Хулиана Альвареса нынешним летом.

В подписании аргентинца заинтересованы «Челси» и «ПСЖ», также в числе претендентов назывался мадридский «Атлетико». Согласно данным журналиста Гастона Эдуля, в настоящий момент «Манчестер Сити» не заинтересован в продаже 24-летнего футболиста. Окружение форварда изучит имеющиеся варианты, а в случае появления интересных предложений обратится с просьбой к руководству «горожан».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Хулиана Альвареса в 90 млн евро. Контракт игрока истекает в 2028 году.

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