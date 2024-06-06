Мопе потроллил Мэддисона после исключения Джеймса из заявки сборной

Нил Мопе в социальных сетях потроллил полузащитника сборной Англии Джеймса Мэддсиона. Игроку не суждено отправиться на чемпионат Европы – он попал в список тех, кто был отсечён из расширенного состава «трёх львов» перед крупным турниром.

В матче минувшего сезона между «Тоттенхэмом» и «Брентфордом» Мопе забил гол и отпраздновал его, изображая метание дротика. Мэддисон заявил, что Нил Мопе не забил достаточно голов для того, чтобы придумать себе празднование – также празднует голы и сам Джеймс.

В итоге Мопе опубликовал в соцсети фото с улыбкой, где он держит в руке метательные дротики на фоне мишени для игры в дартс.

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