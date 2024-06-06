Гимараэс: «Приятно, что моё имя связывают с большими клубами»

Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс ответил на вопрос о своём будущем.

— У меня контракт с «Ньюкаслом». Я очень счастлив здесь. Приятно видеть, что мое имя связывают с большими клубами. Это значит, что я хорошо выполняю свою работу, — приводит слова Гимараэса журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что фаворитом в гонке за Гимараэсом является «Манчестер Сити».

В прошедшем сезоне 26-летний хавбек сыграл в 50 матчах во всех турнирах, семь раз поразил ворота соперников и стал автором десяти голевых передач.

Трудовое соглашение Гимараэса с «Ньюкаслом» рассчитано до 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 85 миллионов евро.