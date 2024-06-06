Звезда «Манчестер Юнайтед» грубо нарушил ПДД и ждёт наказания

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попался на грубом нарушении правил дорожного движения. Как сообщает The Sun, футболист двигался по трассе М60 и превысил ограничение в 70 миль в час.

По данным источника, Рэшфорд признал факт превышения скоростного режима. Суд вынесет решение по этому делу 27 сентября.

Стоит сказать, что в прошлом году Маркус Рэшфорд уже попадал в неприятности на дороге – тогда он забил свой шикарный Rolls-Royce. К счастью, в результате ДТП пострадавших не было.

Напомним, что Рэшфорд провёл слабый сезон, поэтому не попал в заявку сборной Англии на Евро-2024.