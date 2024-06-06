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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Только один клуб АПЛ проголосовал за отказ от ВАР

06 Июня 2024 • 16:21 Комментировать

В четверг Английская премьер-лига официально объявила о том, что клубы проголосовали за продолжение использования системы видеоассистента рефери (ВАР).

Журналист Бен Джейкобс отмечает в социальных сетях, что за сохранение системы ВАР на ежегодном общем собрании проголосовали 19 клубов АПЛ из 20. Против выступил только «Вулверхэмптон». Именно «волки» изначально предлагали отказаться от ВАР.

Напомним, что чемпионом Англии в мае стал «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы завоевала титул четвёртый год подряд. Следующий сезон Английской премьер-лиги стартует в середине августа.

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