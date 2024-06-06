Клубы Английской премьер-лиги проголосовали за продолжение использования системы ВАР. Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

В то же время на ежегодном собрании клубов было решено, что PGMOL, АПЛ и клубы должны способствовать улучшению работы системы ВАР, в частности сокращать паузы в игре и повышать прозрачность.

Ранее сообщалось о том, что отказаться от использования ВАР предложил «Вулверхэмптон».

Стоит добавить, что осенью в Английской премьер-лиге появится полуавтоматическая система фиксации офсайдов. Эта система резко ускорит проверку моментов на предмет положения «вне игры».