Эмилиано Мартинес готов пойти против «Астон Виллы»

Голкипер Эмилиано Мартинес хочет, чтобы «Астон Вилла» отпустила его на футбольный турнир Олимпиады.

«Сборная важнее, чем клубы. Мы имеем право так говорить, потому что выступление за страну – это предмет гордости. Я хочу выступить на Олимпиаде, как и многие ребята», - сказал Мартинес Ole.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 31-летний Мартинес ещё не получил разрешение от «Астон Виллы». Как известно, олимпийский турнир не входит в список турниров ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать игроков.

Отметим, что на футбольном турнире Олимпиады выступают сборные с игроками до 23 лет. При этом каждая команда может заявить трёх игроков вне возрастного лимита.