Исак высказался о возможном трансфере из «Ньюкасла»

Нападающий «Ньюкасла» Александр Исак высказался на тему своего будущего. Ранее слухи связывали шведского форварда с «Арсеналом».

«Мне очень нравится играть в «Ньюкасле». Я только что провёл лучший сезон в своей карьере. Это не стоит недооценивать. Мне очень нравится всё в клубе, мне нравится город, мне нравятся болельщики. Я не думаю о трансфере или о чём-то в этом роде. Я наслаждаюсь своей жизнью.

«Ньюкаслу» нужно продать меня из-за финансового положения? Я не спекулирую на этом. Внутри команды и клуба не было разговоров об этом. Я не получал такой информации от клуба», - сказал Исак Fotbollskanalen.

В 40 матчах сезона 2023/2024 24-летний Александр Исак забил 25 голов.