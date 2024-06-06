Защитник «Арсенала» Габриэль назвал клуб, в который готов перейти хоть завтра

Защитник лондонского «Арсенала» Габриэль Магальянс не стал лукавить, когда его попросили назвать свою любимый клуб.

«Мой любимый клуб? С тех пор, как родился, это «Коринтианс». И сегодня ничего не изменилось. Это моя мечта – я хочу поиграть за «Коринтианс», хочу почувствовать эту энергию.

Когда я буду играть за «Коринтианс»? Хоть завтра. Надеюсь, мне не придётся ждать слишком много времени, ведь я хочу как можно скорее ощутить энергию этих невероятных болельщиков», - сказал Габриэль в программе Cartoloucos.

За «Арсенал» Габриэль выступает с сентября 2020 года после трансфера из французского «Лилля».