«Брайтон» ведёт переговоры с Поттером, но не торопится

«Брайтон» ищет нового главного тренера после расставания с Роберто де Дзерби по завершению сезона 2023/2024. Как сообщает издание The Guardian, «чайки» ведут переговоры с Грэмом Поттером, ранее уже тренировавшим команду. При этом клуб не торопится принимать решение – на радаре есть и другие кандидаты. Возвращение Поттера на тренерский мостик в «Брайтоне» поддерживают далеко не все, учитывая его давние комментарии.

«Если бы я хотел приятной и лёгкой жизни, я бы просто оставался в «Брайтоне», - говорил Поттер после ухода в «Челси».

Грэм Поттер не имеет тренерской работы уже больше года.