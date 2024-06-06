«Тоттенхэм» нацелился на защитника «Штутгарта»

Лондонский «Тоттенхэм» положил глаз на центрального защитника «Штутгарта» Хироки Ито. По информации от журналиста Кристиана Фалька, главный тренер «шпор» Анге Постекоглу хотел бы видеть 25-летнего японца в своей команде на следующий сезон.

Защитник оценивается «Трансфермарктом» в 30 миллионов евро, но «Штутгарт» может попросить больше. Действующий контракт футболиста с командой рассчитан ещё на три года.

В прошлом сезоне Ито помог «Штутгарту» финишировать на втором месте в немецкой Бундеслиге. В 26 матчах чемпионата Германии японский футболист записал на свой актив две результативные передачи.