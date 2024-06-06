Моуринью рассказал, чего не хватает Кейну

Известный тренер Жозе Моуринью, который недавно принял «Фенербахче», высказался о форварде сборной Англии Гарри Кейне.

«Кейн забивал голы за «Тоттенхэм», за сборную Англии, и у меня не было сомнений, что он будет забивать и за «Баварию». Гарри – фантастический, совершенный игрок, который забивает голы с любой позиции. Но при этом он не эгоистичен – он помогает, опускается глубоко, строит игру, прессингует, обороняется.

Единственное, чего не хватает Кейну, - трофея. Когда я был в «Тоттенхэм», я собирался выиграть с ним одну награду [Кубок лиги], но меня уволили за шесть дней до финала», - цитирует Моуринью The Independent.

Отметим, что Гарри Кейн ещё ни разу не выигрывал трофей в своей карьере.

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