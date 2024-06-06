Названы шесть клубов АПЛ, которым нужно продавать игроков

Шесть клубов Английской премьер-лиги столкнулись с риском наказания за нарушение финансовых правил. Как сообщает Sky Sports News, чтобы вписаться в правила, этим клубам нужно продавать футболистов до конца июня.

В этот список входят «Челси», «Астон Вилла», «Ньюкасл», «Эвертон», «Ноттингем Форест» и «Лестер».

Стоит сказать, что по ходу сезона 2023/2024 «Эвертон» и «Ноттингем Форест» уже сталкивались со снятием очков за нарушение финансовых правил Премьер-лиги.

Следующий чемпионат Англии стартует в середине августа. Титул будет защищать «Манчестер Сити», становившийся чемпионом в каждом из четырёх последних сезонов.