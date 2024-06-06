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«Баварии» не нужен Зинченко

06 Июня 2024 • 13:47 Комментировать

В последнее время слухи связывали «Баварию» с Александром Зинченко из «Арсенала». Впрочем, как сообщает немецкий Sky, гранду Бундеслиги 27-летний украинец не нужен. В то же время отмечается, что «Бавария» хочет продлить контракт с Альфонсо Дэвисом.

Напомним, что недавно «Баварию» принял новый тренер – Венсан Компани. Теперь мюнхенцы работают над усилением своего состава.

Александр Зинченко выступает за «Арсенал» с лета 2022 года после трансфера из «Манчестер Сити». Действующий контракт защитника, способного действовать и в центре поля, рассчитан до середины 2026 года.

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