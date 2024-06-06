Аллегри предложили контракт – тренер надеется на звонок из АПЛ

Массимилиано Аллегри не планирует брать творческий отпуск после увольнения из «Ювентуса». Как сообщается на сайте известного журналиста Джанлуки ди Марцио, Аллегри открыт к работе, но вариант с «Лацио» ему не интересен, а «Милан» выбрал Паулу Фонсеку.

По данным ди Марцио, у Аллегри есть предложение от саудовского клуба по трёхлетнему контракту. Впрочем, итальянский специалист не уверен в том, что такой шаг будет для него правильным.

Отмечается, что Аллегри надеется получить звонок из Премьер-лиги. Итальянец был бы рад работать в Англии – возможно, в «Манчестер Юнайтед» или «Тоттенхэме».