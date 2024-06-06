«Саутгемптон» нацелился на форварда «Манчестер Сити»

«Саутгемптон» хочет пополнить свои ряды новым нападающим. По информации от журналиста Джека Россера, команда Рассела Мартина положила глаз на форварда «Манчестер Сити» Лиама Делапа.

21-летний англичанин провёл прошлый сезон в Чемпионшипе на правах аренды в составе «Халл Сити». «Саутгемптон» уверен в том, что Лиам пригодится команде в Английской премьер-лиге. Тем не менее, Делап является не единственным форвардом в шорт-листе команды Рассела Мартина.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость молодого нападающего в 8 миллионов евро. Лиам за свою карьеру успел провести всего два матча в Английской премьер-лиге в составе «Манчестер Сити».