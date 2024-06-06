Де Брёйне поставил себя под удар, заговорив о «недостатках западного мира»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рискует навлечь на себя гнев болельщиков в Европе. Бельгиец открыт к переезду в Саудовскую Аравию, несмотря на разговоры о нарушениях прав человека в этой стране.

«В каждой стране есть свои хорошие и плохие вещи. Некоторые люди могут сказать, почему не следует ехать в Саудовскую Аравию. Но такие же аргументы можно найти для Бельгии или Англии. Везде есть негатив. Кто знает, может кто-то там расскажет вам о недостатках западного мира», - цитирует де Брёйне HLN.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Невероятные деньги»: Де Брёйне допустил трансфер в Саудовскую Аравию