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Де Брёйне поставил себя под удар, заговорив о «недостатках западного мира»

06 Июня 2024 • 13:30 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рискует навлечь на себя гнев болельщиков в Европе. Бельгиец открыт к переезду в Саудовскую Аравию, несмотря на разговоры о нарушениях прав человека в этой стране.

«В каждой стране есть свои хорошие и плохие вещи. Некоторые люди могут сказать, почему не следует ехать в Саудовскую Аравию. Но такие же аргументы можно найти для Бельгии или Англии. Везде есть негатив. Кто знает, может кто-то там расскажет вам о недостатках западного мира», - цитирует де Брёйне HLN.

Действующий контракт Кевина де Брёйне с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

«Невероятные деньги»: Де Брёйне допустил трансфер в Саудовскую Аравию

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне
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