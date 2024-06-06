«Фенербахче» ведёт переговоры по трансферу Кефрена Тюрама, но есть претенденты и из топ-чемпионатов

Полузащитник «Ниццы» Кефрен Тюрам ещё год назад мог перейти в английский «Ливерпуль», но французская команда не отпустила хавбека и потребовала слишком большую сумму компенсации.

По информации от Amore Sebastian, в настоящий момент переговоры по трансферу хавбека ведёт турецкий «Фенербахче», который недавно возглавил Жозе Моуринью.

Источник в то же время сообщает, что к Тюраму проявляют интерес и другие команды из топ-5 европейских чемпионатов. Среди претендентов числятся «Марсель», лондонский «Тоттенхэм» и «Астон Вилла», которая в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов.