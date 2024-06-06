«Челси» принял решение по Мудрику и Энцо Фернандесу

В лондонском «Челси» приняли решение по ситуации вингера Михаила Мудрика и полузащитника Энцо Фернандеса. Как сообщает на своих страницах The Athletic, «пенсионеры» не позволят украинцу и аргентинцу выступить за команды своих стран на футбольном турнире летних Олимпийских игр в Париже.

По данным источника, в «Челси» хотят, чтобы Мудрик и Фернандес хорошо отдохнули после больших турниров: украинец выступит на чемпионате Европы, а аргентинец – на Кубке Америки.

Отметим, что футбольный турнир Олимпиады пройдёт с 24 июля по 10 августа. А следующий сезон Английской премьер-лиги стартует 17 августа.