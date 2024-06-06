«Барселона» может продать игрока в «Манчестер Юнайтед»

Датский защитник Андреас Кристенсен может покинуть каталонскую «Барселону» этим летом, рапортует портал Todofichajes. У 28-летнего футболиста есть вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

Согласно сведениям журналистов, подписать игрока может «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость Кристенсена составляет 40 миллионов евро. Срок действующего контракта игрока с «сине-гранатовыми» истекает в конце июня 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Испании защитник провел 30 поединков, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.