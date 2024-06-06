Агент Кылычсоя: «За клиентом следят «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Арсенал»

Мурат Тебер, агент нападающего «Бешикташа» Семиха Кылычсоя, дал понять, что его клиент входит в сферу интересов многих европейских топ-клубов.

«Я знаю, что такие клубы, как «Бавария», «Манчестер Сити», «Арсенал», «ПСЖ», «Монако», «Байер» и «Штутгарт» следят за Семихом. Мы получили информацию об этом, но она не дошла до стадии предложения. По крайней мере, до нас не дошло ни одного предложения», – цитирует агента Sport Witness.

18-летний Кылычсой в минувшем розыгрыше чемпионата Турции отметился 11 голами и 4 результативными передачами в 23 матчах. Нападающий оценивается «Трансфермарктом» в 12 миллионов евро.