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«Ливерпуль» может продать своего вратаря за 25 миллионов евро

06 Июня 2024 • 12:13 Комментировать

Английский «Ливерпуль» может продать своего голкипера за 25 миллионов евро в летнее трансферное окно. По информации от Daily Express, Каомхин Келлехер интересен шотландскому «Селтику», который ищет замену Джо Харту. Напомним, английский вратарь по окончании сезона завершил профессиональную карьеру.

«Ливерпуль» дал понять «Селтику», что для трансфера Келлехера придётся выложить 25 миллионов евро. Каомхин не является первым номером мерсисайдцев, но руководство всё равно высоко его оценивает.

25-летний Келлехер является воспитанником «Ливерпуля» и числится в структуре клуба с 2015 года. В составе мерсисайдцев ирландец выиграл все возможные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
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