Лукаку: «Саудовская Аравия меня не остановит, этот чемпионат будет только расти»

Нападающий лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, вероятно, готовит почву для переезда в Саудовскую Аравию. Бельгиец выразил мнение, что многие недооценивают уровень местного чемпионата.

«Саудовская Аравия меня не остановит, этот чемпионат будет только расти. Уровень намного выше, чем многие думают. Многие футболисты из Европы стремятся там играть. Моё будущее? Я полностью контролирую ситуацию. Когда я приму решение, я об этом сообщу и все согласятся, что решение правильное. Каждый раз, когда я принимал какое-либо решение, оно оказывалось верным», – сказал Лукаку в интервью HLN.

Прошлый сезон Лукаку провёл на правах аренды за «Рому», в составе которой отметился 13 голами в минувшем розыгрыше Серии А.