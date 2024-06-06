«Челси» нацелился на форварда из АПЛ

Нападающий «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин может продолжить карьеру в другом английском клубе. Согласно сведениям таблоида Daily Mail, игрок попал в сферу интересов лондонского «Челси».

При этом источник отмечает, что «ириски» не хотят расставаться с 27-летним нападающим. Руководство клуба предлагает Доминику новый трудовой договор.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Калверт-Льюин провел 32 встречи, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года. Его рыночный ценник – 22 миллиона евро.