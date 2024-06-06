Полузащитник «Кристал Пэлас» – одна из приоритетных целей «Челси» на лето

Полузащитник «Кристал Пэлас» стал одной из главных трансферных целей лондонского «Челси» на лето. Речь идёт о Майкле Олисе, который мог перебраться на «Стэмфорд Бридж» ещё год назад.

Как сообщает журналист Ник Пьюруэлл, «Челси» намерен всерьёз побороться с «Манчестер Юнайтед» за трансфер талантливого вингера. Ранее сообщалось, что «Кристал Пэлас» оценивает Олисе в районе 70 миллионов евро.

22-летний Майкл провёл 19 матчей в минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги, где записал на свой актив 10 забитых голов и 6 результативных передач. Олисе ранее воспитывался в академии «Челси».