Назван лучший нападающий мира: Месси занял седьмое место, Роналду лишь 15-й

Журналисты телеканала ESPN составили рейтинг лучших нападающих мира на сегодняшний день. Первое место в списке занял новичок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе.

На второй строчке находится центрфорвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, а топ-3 замкнул нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. Четвертым стал Винисиус Жуниор («Реал»), а пятым Мохамед Салах («Ливерпуль»).

Шестую строчку занял Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», а седьмую – звезда сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси. Также в топ-10 попали Фил Фоден («Манчестер Сити»), Букайо Сака («Арсенал») и Сон Хынмин («Тоттенхэм»). 39-летний португалец Криштиану Роналду стал 15-м.

Назван лучший полузащитник мира: Беллингем занял второе место, де Брёйне - десятый