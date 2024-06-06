«Астон Вилла» нацелилась на защитника «Арсенала»

«Астон Вилла» в летнее трансферное окно может усилиться левым защитником лового «Арсенала». Как сообщает журналист Фрейзер Флетчер, «вилланы» заинтересованы в услугах Кирана Тирни, который прошлый сезон провёл на правах аренды за «Реал Сосьедад».

Источник сообщает, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета не горит желанием давать Тирни новый шанс заиграть в команде. Киран с большой долей вероятности покинут «Эмирейтс» на постоянной основе.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 27-летний Тирни провёл 20 матчей, где отметился двумя результативными передачами. Шотландец оценивается «Трансфермарктом» в 12 миллионов евро.