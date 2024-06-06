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«Барселона» хочет продать Рафинью, чтобы купить нападающего «Ливерпуля»

06 Июня 2024 • 11:27 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас по-прежнему находится в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны». Главным инициатором сделки выступает спортивный директор клуба Деку. Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

«Барселона» сможет приобрести Диаса, если продаст бразильского вингера Рафинью, которого хотят видеть в Саудовской Аравии. Деньги, вырученные с трансфера бразильца, каталонцы хотят потратить на покупку футболиста «Ливерпуля».

В прошлом сезоне Луис принял участие в 37 матчах Английской премьер-лиги. 27-летний колумбиец забил восемь голов и сделал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Барселона Луис Диас Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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