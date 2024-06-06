«Боруссия» Дортмунд готовит первое предложение по защитнику «Челси»

Дортмундская «Боруссия» готовит первое предложение по трансферу левого защитника лондонского «Челси». Речь идёт о Яне Матсене, который провёл вторую половину минувшего сезона на правах аренды на «Сигнал Идуна Парк».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, первое предложение «шмелей» составит в районе 25 миллионов евро. «Челси» же требует за трансфер своего защитника 35 миллионов, которые прописаны в контракте в качестве отступных.

22-летний Матсен был основным левым защитником дортмундской «Боруссии» в минувшем сезоне. Нидерландский фуллбек отметился двумя голами и двумя ассистами в 16 матчах чемпионата.