«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» выступили против «Манчестер Сити»

Действующий чемпион Англии «Манчестер Сити» будет судиться с АПЛ. Иск «горожан» поддержали столичный «Челси», бирмингемская «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Гранд из Манчестера хочет добиться отмены правила о сделках ассоциированных сторон.

Как сообщает Daily Mail, не все клубы чемпионата Англии приняли сторону «Манчестер Сити». Позицию «горожан» не поддерживают лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Брайтон» и еще несколько клубов.

В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы в четвертый раз подряд стала чемпионом Премьер-лиги. На втором месте финишировал «Арсенал», а топ-3 замкнул «Ливерпуль».

Три клуба поддержали иск «Манчестер Сити» против АПЛ – известны их названия