Три клуба поддержали иск «Манчестер Сити» против АПЛ – известны их названия

Три представителя чемпионата Англии выступили в поддержку «Манчестер Сити» и одобрили иск против АПЛ. По информации таблоида Daily Mail, позицию действующего чемпиона приняли лондонский «Челси», «Ньюкасл» и бирмингемская «Астон Вилла».

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» подал в суд на АПЛ. «Горожане» хотят добиться отмены правила о сделках ассоциированных сторон, которое касается оценки коммерческих и спонсорских сделок клубов и компаний с одинаковыми владельцами.

Напомним, что по итогам минувшего сезона подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами Англии, опередив «Арсенал» на два балла.