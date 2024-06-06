Бывший форвард «Реала» может возглавить «Лестер», но у клуба есть ещё два кандидата

«Лестер» продолжает искать нового тренера после того, как Энцо Мареска возглавил лондонский «Челси». Как сообщает издание Daily Mail, «лисы» в настоящий момент выбирают между тремя кандидатами.

В шорт-лист руководства входят такие специалисты, как Карлос Корберан («Вест Бромвич»), Стив Купер (в прошлом сезоне был уволен из «Ноттингем Форест») и Руд ван Нистелрой. Последний ранее выступал в Английской премьер-лиге за «Манчестер Юнайтед», а также успел поиграть за мадридский «Реал».

Источник сообщает, что «Лестер» уже провёл переговоры с каждым из перечисленных тренеров. В скором времени клуб определится с приоритетным кандидатом.